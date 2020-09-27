27.09.2020 (08:31)

Более 200 единиц авиационной техники подготовят инженеры авиационного объединения ЦВО к зимнему периоду эксплуатации

Специалисты инженерно-авиационных служб соединений и воинских частей авиационного объединения Центрального военного округа приступили к подготовке более 200 самолетов и вертолетов к эксплуатации в зимних условиях.

Авиационные техники ЦВО проверят работоспособность систем, узлов, агрегатов и оборудования более 200 единиц истребительной, штурмовой, бомбардировочной, разведывательной, армейской и транспортной авиации. Проведут осмотр двигателей, топливных баков, замену масел, воздушных винтов самолетов, а также специальных жидкостей. Для проведения регламентных работ на аэродромах, дислоцированных в Самарской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской областях и на территории Пермского и Красноярского краев развернуто более 20 пунктов перевода техники на зимний режим эксплуатации.

Кроме того, специалисты инженерных служб проведут осмотр мест стоянки авиационной техники и взлетно-посадочных полос аэродромов на предмет повреждений, наличия трещин и организуют их текущий ремонт.

Перевод техники на сезонный режим эксплуатации проводится в преддверии летнего и зимнего периодов обучений. Подготовка авиационной техники к эксплуатации в зимних условиях позволяет использовать самолеты и вертолеты по назначению при низких температурах и в сложных метеорологических условиях Урала и Сибири.

Полный комплекс работ по переводу техники на зимний режим эксплуатации включает в себя более сотни технических операций, по завершении которых под руководством представителей инженерно-авиационных служб будут проведены итоговые осмотры авиационной техники.

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