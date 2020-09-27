Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

27.09.2020 (08:02)

Российские сотрудники ВАИ в Таджикистане провели занятия по безопасности дорожного движения с водителями 201-й военной базы

Инспекторы ВАИ выполнили контрольно-надзорные функции по обеспечению безопасности дорожного движения автомобильного транспорта в Душанбинском и Бохтарском военных городках. Используя современное электронное оборудование, военные инспекторы провели технический осмотр автомобилей, диагностику рулевого управления и проверку величины суммарного люфта рулевого колеса.

Кроме этого, с водителями транспортных средств, старшими машин и начальниками контрольно-технических пунктов были проведены теоретические и практические занятия по организации внутренней службы в парках воинской части, а также порядок возвращения транспортных средств из рейса.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Тренировка с использованием современных средств связи 201-й военной базы РФ состоялась на горном полигоне Ляур в Таджикистане
В Самаре прошел чемпионат Вооруженных сил РФ по военному троеборью
В Доме офицеров Новосибирского гарнизона открылась фотовыставка «Верность. Честь. Долг»
Войска РЭБ ЦВО вывели из строя беспилотники «противника» под Кировом

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false