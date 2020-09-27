27.09.2020 (08:02)

Российские сотрудники ВАИ в Таджикистане провели занятия по безопасности дорожного движения с водителями 201-й военной базы

Инспекторы ВАИ выполнили контрольно-надзорные функции по обеспечению безопасности дорожного движения автомобильного транспорта в Душанбинском и Бохтарском военных городках. Используя современное электронное оборудование, военные инспекторы провели технический осмотр автомобилей, диагностику рулевого управления и проверку величины суммарного люфта рулевого колеса.

Кроме этого, с водителями транспортных средств, старшими машин и начальниками контрольно-технических пунктов были проведены теоретические и практические занятия по организации внутренней службы в парках воинской части, а также порядок возвращения транспортных средств из рейса.

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