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27.09.2020 (06:12)

На Сахалине прошёл военно-патриотический фестиваль «Вести с фронта. На привале»

Фестиваль посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На большой сцене для гостей и жителей города Южно-Сахалинска выступили учащиеся лицея № 2, творческие коллективы и юнармейцы. Ими были исполнены фронтовые песни и произведения современных исполнителей на военную тематику.

Личный состав разведывательного подразделения мотострелкового соединения ВВО провёл показательное выступление по армейскому рукопашному бою. Кроме того, была организована выставка современных образцов стрелкового оружия, боевой экипировки «Ратник», проведён мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. Также любой желающий мог попробовать свои силы в неполной разборке-сборке автомата Калашникова.

Мероприятия военно-патриотического фестиваля сопровождались музыкой военного духового оркестра Южно-Сахалинского гарнизона.

Пресс-служба Восточного военного округа
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