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27.09.2020 (08:25)

Юнармейцы приняли участие в ликвидации последствий паводка в Хабаровске

Юнармейцы и курсанты военно-патриотических клубов "Данко" Центра патриотического воспитания, "Доблесть", "Каскад", "Отвага", а также военно-патриотического объединения "Дозор" приняли участие в городской акции по стабилизации паводковой ситуации в городе.

Оказание добровольной помощи заключалось в разгрузке машин с песком и наполнении им мешков для укрепления дамбы набережной стадиона имени Ленина в Хабаровске.

 Острая необходимость в увеличении высоты укрепительных дамб возникла в связи с превышением уровня Амура опасной отметки в шесть метров.

Все участники мероприятия были обеспечены хозяйственным инвентарём и перчатками.

Перед началом работ руководителями волонтёрских команд были проведены инструктажи по требованиям техники безопасности.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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