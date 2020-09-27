27.09.2020 (08:25)

Юнармейцы приняли участие в ликвидации последствий паводка в Хабаровске

Юнармейцы и курсанты военно-патриотических клубов "Данко" Центра патриотического воспитания, "Доблесть", "Каскад", "Отвага", а также военно-патриотического объединения "Дозор" приняли участие в городской акции по стабилизации паводковой ситуации в городе.

Оказание добровольной помощи заключалось в разгрузке машин с песком и наполнении им мешков для укрепления дамбы набережной стадиона имени Ленина в Хабаровске.

Острая необходимость в увеличении высоты укрепительных дамб возникла в связи с превышением уровня Амура опасной отметки в шесть метров.

Все участники мероприятия были обеспечены хозяйственным инвентарём и перчатками.

Перед началом работ руководителями волонтёрских команд были проведены инструктажи по требованиям техники безопасности.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице