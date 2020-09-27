27.09.2020 (08:25)
Юнармейцы приняли участие в ликвидации последствий паводка в Хабаровске
Юнармейцы и курсанты военно-патриотических клубов "Данко" Центра патриотического воспитания, "Доблесть", "Каскад", "Отвага", а также военно-патриотического объединения "Дозор" приняли участие в городской акции по стабилизации паводковой ситуации в городе.
Оказание добровольной помощи заключалось в разгрузке машин с песком и наполнении им мешков для укрепления дамбы набережной стадиона имени Ленина в Хабаровске.
Острая необходимость в увеличении высоты укрепительных дамб возникла в связи с превышением уровня Амура опасной отметки в шесть метров.
Все участники мероприятия были обеспечены хозяйственным инвентарём и перчатками.
Перед началом работ руководителями волонтёрских команд были проведены инструктажи по требованиям техники безопасности.
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