27.09.2020 (08:08)
В Забайкалье военнослужащие ВВО почтили память погибших при исполнении воинского и служебного долга
В День памяти в парке «Одора» города Чита состоялась торжественная церемония возложения цветов к Стеле героев забайкальцев. Акция была организована сотрудниками «Дома Офицеров» Забайкальского края, при поддержке командования общевойсковым объединением Восточного военного округа, дислоцирующегося в регионе.
В мероприятии участвовали более 150 человек: военнослужащие, ветераны, юнармейцы и представители органов местного управления.
Справочно: 24 сентября в Забайкальском крае проходит как День памяти забайкальцев, погибших при исполнении воинского и служебного долга. Дату выбрали не случайно. Именно в этот день с разницей в двадцать шесть лет погиб, прикрывая товарищей, Сергей Токмаков и совершил подвиг Алдар Цыденжапов. Их имена навсегда вписаны в книгу памяти славных героев – забайкальцев.