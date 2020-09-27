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27.09.2020 (08:08)

В Забайкалье военнослужащие ВВО почтили память погибших при исполнении воинского и служебного долга

В День памяти в парке «Одора» города Чита состоялась торжественная церемония возложения цветов к Стеле героев забайкальцев. Акция была организована сотрудниками «Дома Офицеров» Забайкальского края, при поддержке командования общевойсковым объединением Восточного военного округа, дислоцирующегося в регионе.

В мероприятии участвовали более 150 человек: военнослужащие, ветераны, юнармейцы и представители органов местного управления.

Справочно: 24 сентября в Забайкальском крае проходит как День памяти забайкальцев, погибших при исполнении воинского и служебного долга. Дату выбрали не случайно. Именно в этот день с разницей в двадцать шесть лет погиб, прикрывая товарищей, Сергей Токмаков и совершил подвиг Алдар Цыденжапов. Их имена навсегда вписаны в книгу памяти славных героев – забайкальцев.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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