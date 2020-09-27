27.09.2020 (04:44)
Военнослужащие соединений и частей в Бурятии начинают подготовку к сдаче контрольной проверки за летний период обучения
В первый день с военнослужащими объединения будет проведён строевой смотр и письменные зачёты по предметам обучения и допуску к практической сдаче нормативов по боевой подготовке.
Далее военнослужащие совершат марши на полигоны ВВО в Бурятии, где отработают практические действия на штатной технике.
По итогам мероприятий, которые продлятся до середины октября, будет поставлена индивидуальная оценка каждому военнослужащему и каждому подразделению общевойскового объединения округа.
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