27.09.2020 (04:44)

Военнослужащие соединений и частей в Бурятии начинают подготовку к сдаче контрольной проверки за летний период обучения

В первый день с военнослужащими объединения будет проведён строевой смотр и письменные зачёты по предметам обучения и допуску к практической сдаче нормативов по боевой подготовке.

Далее военнослужащие совершат марши на полигоны ВВО в Бурятии, где отработают практические действия на штатной технике.

По итогам мероприятий, которые продлятся до середины октября, будет поставлена индивидуальная оценка каждому военнослужащему и каждому подразделению общевойскового объединения округа.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице