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27.09.2020 (04:01)

Юнармейцы Еврейской автономной области приступили к тренировкам по военно-прикладным видам спорта

В свободное от обучения время юные патриоты тренируются в стрельбе из пневматических винтовок, учатся метать ножи и малые саперные лопатки, а также тренируются в снаряжении магазинов и разборке автоматов Калашникова.

Особое внимание уделяется тренировкам с выполнением физических упражнений. Это прохождение военизированной полосы препятствий, военно-спортивное ориентирование на местности, а также выполнение различных задач в командных военизированных играх. Ребята сами активно проявляют инициативу к тренировкам после длительного времени ограничений, связанных с пандемией.

Справочно: В Еврейской автономной области региональное отделение общественного движения «Юнармия» создано в июне 2016 года. Оно призвано объединить все структуры, занимающиеся допризывной подготовкой граждан. Цель Всероссийского движения — заинтересовать подрастающее поколение в изучении истории Отечества, ее народов, больше узнать о героях, выдающихся ученых и полководцах. Вступить в «Юнармию» может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. В свободное от учебы время юнармейцы ведут работу по сохранению мемориалов, обелисков, нести вахты памяти у Вечного огня, занимаются волонтерской деятельностью, принимают участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях, получают навыки строевой и тактической подготовки, оказания первой медицинской помощи и другие основы начальной военной подготовки будущих защитников Родины. Многие мероприятия организуются в воинских частях и при участии военнослужащих Восточного военного округа, а также представителей других силовых структур.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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