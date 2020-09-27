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27.09.2020 (03:52)

Юнармейцы Сахалина не забывают о своих героях защищавших островной регион во время Великой отечественной войны

Юнармейцы на Сахалине приняли участие в проекте «Герои земли Сахалинской», посвященного 75-летию Победы в Великой отечественной войне.

Островные юнармейцы посетили областные школы и рассказывали детям о героях, защищавших Сахалин и Курильские острова в конце Второй мировой войны.

Этим летом юнармейцы уже рассказывали о героях взрослым сахалинцам, а сейчас они начали работать со школьниками островного региона.

Юнармейцы вспоминали подвиги 14 героев участвующих Южно-Сахалинской и Курильской наступательных операциях. Бюсты всех этих героев сегодня украшают площадь Славы в Южно-Сахалинске.

Помимо рассказов о подвигах героях и наградах Великой Отечественной войны юнармейцы исполняют песни военных лет, показывают приемы единоборств и свои навыки в сборке и разборки оружия.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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