27.09.2020 (03:52)
Юнармейцы Сахалина не забывают о своих героях защищавших островной регион во время Великой отечественной войны
Юнармейцы на Сахалине приняли участие в проекте «Герои земли Сахалинской», посвященного 75-летию Победы в Великой отечественной войне.
Островные юнармейцы посетили областные школы и рассказывали детям о героях, защищавших Сахалин и Курильские острова в конце Второй мировой войны.
Этим летом юнармейцы уже рассказывали о героях взрослым сахалинцам, а сейчас они начали работать со школьниками островного региона.
Юнармейцы вспоминали подвиги 14 героев участвующих Южно-Сахалинской и Курильской наступательных операциях. Бюсты всех этих героев сегодня украшают площадь Славы в Южно-Сахалинске.
Помимо рассказов о подвигах героях и наградах Великой Отечественной войны юнармейцы исполняют песни военных лет, показывают приемы единоборств и свои навыки в сборке и разборки оружия.