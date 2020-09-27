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27.09.2020 (03:19)

Заслуженный артист России Андрей Мерзликин выступил перед экипажем ГРКР «Варяг» и жителями Владивостока

Заслуженный артист России Андрей Мерзликин, принимающий участие в съёмках нового художественного фильма «Нахимовцы», в период работы на Тихоокеанском флоте, выступил перед моряками Гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг» во Владивостоке.

Известный артист театра и кино, режиссёр и телеведущий коротко рассказал морякам о работе над новой картиной, поделился творческими планами, а затем представил вниманию зрителей отдельные эпизоды моноспектакля о жизни и судьбе Василия Макаровича Шукшина «Живёт такой парень».

Тихоокеанцы поблагодарили Андрея Мерзликина за выступление. На память о посещении флагмана ТОФ ему подарили бескозырку с Георгиевской ленточкой и тельняшку.

В этот же день уже расширенную версию моноспектакля о Василие Шукшине в Доме офицеров флота увидели военнослужащие соединений и воинских частей, семьи военных моряков и жители Владивостока. В подготовке и проведении выступлений были задействованы артисты ансамбля Песни и пляски и Драматического театра Тихоокеанского флота.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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