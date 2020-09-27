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27.09.2020 (03:02)

Военный комиссар Камчатского края вручил военные билеты курсантам-выпускникам военного учебного центра при Камчатском государственном техническом университете

В торжественной обстановке на центральной площади краевого центра военные билеты выпускникам вручил военный комиссар Камчатского края капитан 2 ранга Юрий Лайко. В мероприятии приняли участие представители командования Войск и сил на Северо-востоке России, руководство КГТУ, военного центра и преподаватели, родители курсантов, оркестр штаба ОКВС.

Ранее курсанты прошли подготовку на учебно-тренировочном центре «Радыгино». В ходе полевых занятий курсанты КГТУ научились обращению с боевым стрелковым оружием, изучили правила стрельбы и выполнили учебные стрельбы. Также они сдали контрольные нормативы по общевойсковым дисциплинам и учетным специальностям.

В ВУЦ при КГТУ в городе Петропавловске-Камчатском проводится подготовка студентов по военно-учётным специальностям «командир отделения» и «радиотелеграфист».

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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