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27.09.2020 (02:51)

На Камчатке расчёты ЗРПК «Панцирь» провели тактическое учение с боевой стрельбой

Боевые машины дивизиона совершили 100-ти километровый марш из места дислокации, в ходе которого отработали задачи по отражению удара воздушного противника в движении и выход из-под массированного ракетно-артиллерийского удара, маскировку техники и развертывание в боевой порядок на полевой позиции.

После марша ЗРПК «Панцирь» развернулся на необорудованных позициях в районе УТК «Радыгино», где по учению им была поставлена задача обеспечить оборону важных объектов инфраструктуры. При обнаружении низколетящих воздушных и маневрирующих наземных целей расчеты уничтожили их пушечным огнем на дистанциях от 2,5 км до 400 метров. Обстрел целей велся в ручном и автоматическом режимах.

К учению привлекалось более 90 военнослужащих и 15 единиц техники.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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