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27.09.2020 (02:45)

Во Владивостоке продолжаются чемпионаты Вооруженных Сил по гребно-парусным видам спорта

За звание сильнейших в Вооружённых Силах боряться сборные команды Северного и Тихоокеанского флотов, Государственного центрального морского полигона, ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» (Санкт-Петербург) и его филиала в Калининграде, Военного института физической культуры, Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова и Черноморского высших военно-морских училищ имени П.С. Нахимова

Уже подведены итоги чемпионата Вооружённых Сил РФ по гребле на шлюпках на дистанцию 2000 метров с разворотом. На старт соревнований вышло 10 команд. Погодные условия-порывистый ветер и волнение усложнял задачу спортсменов, но все они справились с дистанцией.

Расстановка лидеров на призовых местах осталась практически без изменений. Лучший результат на дистанции показали курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова (ЧВВМУ-1). Серебряные медали завоевали представители ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова». Бронзовые медали получили курсанты ВИФКа.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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