27.09.2020 (00:53)

На космодроме Плесецк состоялась торжественная церемония приема в офицерский коллектив молодого лейтенантского пополнения

Для прохождения службы в воинские части и подразделения космодрома Плесецк прибыло 163 офицера, более 130 из которых – выпускники профильного вуза Космических войск ВКС ­ Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского.

По сложившейся традиции мероприятие проходило в последнюю субботу сентября – после завершения ввода в строй молодых лейтенантов. Все выпускники вузов успешно прошли так называемый входной контроль и сдали зачеты на допуск к самостоятельной работе в своих первых офицерских должностях.

На торжественном вечере в адрес молодых лейтенантов звучали напутственные слова и поздравления начальника космодрома генерал-майора Николая Нестечука, его заместителей и начальников центров, главы города Мирного Юрия Сергеева, почётных гостей торжественного мероприятия – руководителей органов государственной власти Архангельской, Вологодской областей и Плесецкого района, а также руководителей ведущих предприятий ракетно-космической промышленности.

В ходе торжественной части вечера поощрения и памятные подарки получили лейтенанты, проявившие усердие и старание при освоении должностных и специальных обязанностей, подготовке и сдаче зачётов на допуск к самостоятельной работе.

Много тёплых и искренних слов было сказано и в адрес офицеров - наставников, обеспечивших быстрое и качественное профессиональное становление молодых офицеров. Сегодня вчерашние выпускники уже могут самостоятельно выполнять свои должностные обязанности по подготовке, проведению и обеспечению пусков ракет космического назначения и эксплуатации боевых ракетных комплексов.

В ходе торжественного мероприятия для молодых лейтенантов и членов их семей была организована праздничная концертная программа в исполнении творческих коллективов Дома офицеров гарнизона и музыкантами военного оркестра космодрома.

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