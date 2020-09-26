26.09.2020 (23:51)

Артисты творческой группы ЦОК ВКС представили концертную программу «Небо выбрало нас», посвященную 100-летию со дня образования ГЛИЦ МО РФ им. В. П. Чкалова

В начале мероприятия состоялось открытие бюстов советским летчикам-испытателям ГЛИЦ МО РФ Валерию Чкалову и Григорию Бахчиваджи.

В концерте приняли участие творческая группа Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил и популярные артисты города Москвы: Сергей Лашманов, Светлана Ильина, Вячеслав Ольховский, Наталья Манулик, Фёдор Рытиков, Наталья Рузанова, Владимир Лебедев, Оксана Репина в сопровождении Центрального военного оркестре Министерства обороны Российской Федерации под управлением дирижёра оркестра Константина Петровича.

Ведущими события стали начальник Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил, заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Лужбин и администратор управления ЦОК ВКС Анастасия Карасева.

Среди почетных гостей присутствовали заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе генерал-майор Александр Максимцев, заместитель Главы городского округа Щелково Виктор Семин Виктору, член Военно-промышленного комплекса при Правительстве РФ с 2011 по 2018 году – действующему советнику 1 класса РФ – Михаил Каштан, руководитель Департамента обеспечения Гособоронзаказа по авиационной технике полковник Александр Шам, дочь Валерия Павловича Чкалова Ольга Валерьевна, заместитель генерального директора – генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации Юрий Шмотин.

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