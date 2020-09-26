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26.09.2020 (16:24)

В Пермском СВУ состоялось заседание секций научного общества суворовцев

Руководители секций подвели итоги работы секций в 2019 - 2020 учебном году.

Перед суворовцами выступили победители и призеры конференций и конкурсов прошлого учебного года – более 350 человек. Были определены цели и задачи на текущий учебный год, выбраны темы работ, избраны председатели секций.

Справочно: Научное общество суворовцев – добровольное творческое объединение обучающихся, стремящихся совершенствовать свои знания в определенной области науки, техники, искусства, к развитию творческого мышления, интеллектуальной инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению умений и навыков научно-исследовательской деятельности под руководством ученых, преподавателей училища, высших учебных заведений и Военной академии РВСН имени Петра Великого.

В 2020-2021 учебном году в научном обществе ПСВУ будет работать 6 секций: «Математика, информатика и информационно-коммуникационные технологии», «Естественные науки», «История, обществознание и география», «Филология», «Иностранные языки» и «Научно-техническое и прикладное творчество».

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН
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