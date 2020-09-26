26.09.2020 (16:11)

Выпускники Алма-Атинского высшего общевойскового командного училища отметили его 50-летие в парке «Патриот»

Выпускники прославленного военного учебного заведения посетили Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации, музейный комплекс «Дорога памяти» и памятник «Матерям победителей».

Один из выпускников Алма-Атинского высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза И.С. Конева, герой Советского Союза полковник Сергей Гущин сказал, что изначально училище было создано для защиты южных рубежей Советского Союза. Большинство выпускников участвовали в гражданской войне на территории Демократической Республики Афганистан. В их число вошли и офицеры его выпуска, 1981 года, из которых более 40 процентов были отправлены в Афган. Трое из них впоследствии удостоены высшей награды - звания Героя Советского Союза, при этом один из них посмертно. По словам полковника С.Н. Гущина, училище внесло значительный вклад в обеспечение безопасности стран

Справочно: Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище создано в 1970 году для подготовки командирских кадров Среднеазиатского военного округа. Первый выпуск лейтенантов состоялся 25 июля 1973 года. Приказом Министра обороны СССР № 155 от 19 июля 1973 года училищу было присвоено имя Маршала Советского Союза И.С.Конева.

В настоящее время традиции Алма-Атинского ВОКУ достойно продолжает Военный институт сухопутных войск – многопрофильное учебное заведение вооруженных сил Республики Казахстан. 64 выпускника училища дослужились до генеральских званий, 14 выпускникам присвоены геройские звания (три Героя Советского Союза, восемь Героев России, один Герой Казахстана, один Герой Абхазии, один Герой Нагорного Карабаха).



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