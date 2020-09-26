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26.09.2020 (15:39)

В Филиале Военной академии РВСН им. Петра Великого прошли учебно-методические сборы с постоянным составом

Целями учебно-методических сборов являлись подведение итогов деятельности филиала академии в 2019/2020 учебном году, выработка единых подходов в выполнении основных мероприятий по направлениям деятельности в филиале академии в 2020/2021 учебном году, доведение основных требований руководящих документов в организации образовательной, методической, научной и других видов деятельности, повышение профессионального уровня постоянного состава филиала академии, особенностей реализации программ подготовки обучающихся, направлений совершенствования образовательного процесса, повышение профессионального уровня и определения приоритетных направлений работы профессорско-преподавательского состава филиала академии.

Мероприятие проходило под руководством начальника филиала академии генерал-майора Андрея Морозова

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН
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