26.09.2020 (14:34)

Североморцы провели уроки мужества для чукотских школьников

Во время пребывания кораблей арктической группировки Северного флота в порту Эгвекинот в заливе Креста Берингова моря, где североморцы отработали задачи тактического учения с высадкой морского десанта, военные моряки провели уроки мужества для школьников посёлка и организовали показ военной техники для гражданского населения.

Офицеры из экипажей большого противолодочного корабля «Североморск» и большого десантного корабля «Кондопога» выступили перед учениками средней школы посёлка Эгвекинот, рассказали о деятельности военнослужащих Северного флота, об устройстве и вооружении своих кораблей и дальних походах, в которых они принимали участие.

Со старшеклассниками североморцы провели беседы по профессиональной ориентации и возможности поступления в военные вузы Министерства обороны и перспективах дальнейшей службы в офицерском звании, построении военной карьеры на Северном флоте и участии в исторических событиях, связанных с современным этапом освоением Арктики.

Для показа жителям посёлка современного вооружения и военной техники были выделены новый бронетранспортёр БТР-82А, поисково-спасательный вертолёт Ка-27ПС и образцы стрелкового вооружения и обмундирования морской пехоты.

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