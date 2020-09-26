26.09.2020 (14:21)

К 290-летию Суворова в родовом имении военачальника - селе Кистыш Владимирской области открыли памятник полководцу

В церемонии открытия памятника, приуроченному к 290-летию со дня рождения полководца приняли участие начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов, помощник президента РФ Владимир Мединский, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин и другие.

«Александр Васильевич Суворов написал по сути самый простой трактат по военному искусству. Его «Наука побеждать» - ничего проще нет! Наследие Суворова живет в нашей армии - конечно, многое изменилось, технологии шагнули вперёд, но сами подходы великого русского полководца сохранились», - сказал Герасимов в ходе церемонии открытия памятника.

Генерал отметил, что Суворов побеждал противников, прибегая к нестандартным способам ведения боевых действий: «Там, где другим войскам требовалось пройти трое суток, Суворов преодолевал это расстояние со своими войсками за сутки. Никто не ждал - оказывался в самом неожиданном месте».

«Суворов как никто ценил жизнь своего подчиненного, как никто умел воевать не числом, а умением, как никто добивался минимальных потерь и использовал самые неожиданные, самые яркие ходы на поле военных действий: молниеносные переходы, неожиданные атаки - гений», - сказал на церемонии открытия Мединский.

Памятник Суворову установлен Российским военно-историческим обществом в рамках реализации нацпроекта «Культура». Авторы скульптуры - Владимир Благовещенский и Андрей Коробцов. Памятник расположен в Суворовском сквере перед зданием музея, посвященного боевому пути полководца.

Александр Суворов участвовал в семи крупных войнах, выиграл 60 сражений и ни одного не проиграл. По многочисленным свидетельствам современников, он стал великим полководцем не только из-за большого числа блистательных побед, но и потому, что хорошо понимал «душу простого русского солдата».



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