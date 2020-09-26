26.09.2020 (14:00)

Более тысячи мотострелков Севастопольской гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии ЗВО приняли участие в двухсторонних учениях на западе России

После подъема по тревоге, подразделения совершили марш в назначенный район и приступили к занятию обороны, организации управления и связи. В ходе выдвижения колонны бронетехники военнослужащие отработали действия при применении условным противником оружия массового поражения, преодолении искусственных заграждений, а также отражении нападения диверсионно-разведывательных групп.

Мотострелки совершенствовали навыки в ведении оборонительного и наступательного боя днем и ночью, нанесении огневого поражения противнику из штатного вооружения.

Ключевой особенностью учений стало разрешение обороняющейся стороной нескольких тактических задач в короткий промежуток времени. Наступающие подразделения, согласно плану учения, были усилены беспилотными летательными аппаратами, проводящими разведку опорного пункта роты и минометными расчетами, ведущими непрерывный огонь по указанным целям.

В ходе занятий военнослужащие закрепили навыки в оказании первой медицинской помощи и транспортировке раненых, отрывке окопов для стрельбы лежа и стоя, эвакуации поврежденной техники на пункты сбора.

К участию в учениях было привлечено более тысячи военнослужащих, задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе многоцелевые тягачи МТЛБ, 120-мм минометы 2Б-11 а также комплексы беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

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