26.09.2020 (13:49)

Снайперы армейского корпуса Балтийского флота отработали ведение боя в темное время суток на нескольких полигонах Калининградской области

Снайперы объединения совершенствовали практические навыки по огневой, тактической и специальной подготовке. Учебные задачи отрабатывались в составе снайперских пар и групп. В целях развития внимания у военнослужащих во время практической стрельбы для снайперов ежедневно создавалась новая оперативная обстановка с применением современных радиоуправляемых мишеней. Снайперы поражали мишени на дистанциях от 300 до 800 метров.

На ночных занятиях по огневой подготовке снайперы выполнили более десятка упражнений учебных стрельб с использованием ночных прицелов. В общей сложности, в мероприятиях боевой подготовки прининяли участие около 100 военнослужащих.

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