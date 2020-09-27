27.09.2020 (09:03)

На Черноморском флоте провели учение по оказанию помощи аварийному кораблю

Экипажи кораблей Крымской военно-морской базы во взаимодействии с силами и средствами поисково-спасательного обеспечения Черноморского флота провели учение по оказанию помощи аварийному кораблю с отработкой эпизодов по тушению пожара и заделыванию пробоин.

Учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки сил (войск) флота на 2020 учебный год. Роль аварийного объекта выполнил ракетный катер «Р-60».

По замыслу учения, в результате действий условного противника ракетный катер получил пробоину, также произошло возгорание в одном из корабельных помещений. На помощь аварийному кораблю выдвинулись морской буксир и пожарный катер из состава аварийно-спасательного отряда Черноморского флота.

Прибыв на место, военнослужащие аварийно-спасательной партии высадились на «Р-60», провели разведку возгорания и повреждений корпуса, ликвидировали пожар, выполнили заделку пробоин и отработали действия по буксировке аварийного корабля.

После завершения учения корабельные силы продолжили выполнение задач в соответствии с ранее утверждённым планом боевой подготовки.

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