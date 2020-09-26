26.09.2020 (13:45)

Корабли Черноморского флота вернулись в пункты постоянной дислокации после СКШУ «Кавказ-2020»

Более 20 боевых кораблей Черноморского флота вернулись в пункты постоянной дислокации после участия в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020».

В ходе СКШУ экипажи кораблей в составе однородных и разнородных тактических групп выполняли практические действия в морских полигонах боевой подготовки.

На различных этапах учения корабельные группировки, совместно с авиацией флота выполнили комплекс ракетных и артиллерийских стрельб, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по морским, береговым и воздушным целям.

После планового технического обслуживания и пополнения запасов материальных средств силы ЧФ продолжат выполнение задач по предназначению.

Справочно: СКШУ «Кавказ-2020» проходило в период с 21 по 26 сентября 2020 года под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации на территории Южного военного округа и станет в текущем году завершающим этапом комплекса мероприятий оперативной (боевой) подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации.

В ходе учения были отработаны вопросы применения группировок войск (сил) коалиции государств в интересах обеспечения военной безопасности на юго-западе Российской Федерации.

В рамках СКШУ «Кавказ-2020» задачи в море выполняли более 20 кораблей и катеров Черноморского флота, в том числе: флагман флота гвардейский ракетный крейсер «Москва», сторожевой корабль «Пытливый», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево», большие десантные корабли «Цезарь Куников», «Азов» и «Новочеркасск», ракетные катера «Набережные Челны», «Ивановец», «Шуя» и «Р-60», а также ракетный корабль на воздушной подушке «Самум».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице