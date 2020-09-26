26.09.2020 (13:36)

Береговые артиллерийские и ракетные комплексы «Бастион», «Бал» и «Берег» Черноморского флота начали выдвижение в ППД после участия в СКШУ «Кавказ-2020»

В ходе участия в СКШУ боевые расчёты комплексов берегового ракетно-артиллерийского соединения отработали практические действия с нанесением ракетных ударов и выполнили артиллерийскую стрельбу по отряду кораблей условного противника в акватории Чёрного моря. Также был отработан вывод комплексов из-под удара, смена, оборудование и маскировка новых огневых и стартовых позиций

Справочно: СКШУ «Кавказ-2020» прошло в период с 21 по 26 сентября 2020 года под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации на территории Южного военного округа и стало в текущем году завершающим этапом комплекса мероприятий оперативной (боевой) подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации.

В ходе учения были отработаны вопросы применения группировок войск (сил) коалиции государств в интересах обеспечения военной безопасности на юго-западе Российской Федерации.

В рамках СКШУ «Кавказ-2020» задачи в море выполняли более 20 кораблей и катеров Черноморского флота, в том числе: флагман флота гвардейский ракетный крейсер «Москва», сторожевой корабль «Пытливый», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево», большие десантные корабли «Цезарь Куников», «Азов» и «Новочеркасск», ракетные катера «Набережные Челны», «Ивановец», «Шуя» и «Р-60», а также ракетный корабль на воздушной подушке «Самум».

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