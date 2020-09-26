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26.09.2020 (12:54)

Войска Гвардейской общевойсковой армии ЗВО приступили к подготовке для сдачи итоговой проверки за 2020 год

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В первую очередь будут проверены около 10 воинских частей и подразделений армии.

При проведении проверки будет оцениваться уровень боевой выучки военнослужащих, слаженность подразделений, органов управления и их готовность к выполнению задач по предназначению.

Особое внимание будет уделено проверке организации боевого дежурства, состояния вооружения и военной техники, правопорядка и воинской дисциплины, организации всестороннего обеспечения деятельности войск.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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