26.09.2020 (12:54)

Войска Гвардейской общевойсковой армии ЗВО приступили к подготовке для сдачи итоговой проверки за 2020 год



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Подготовка к сдаче итоговой проверки за 2020 год войск Гвардейской общевойсковой армии ЗВО

В первую очередь будут проверены около 10 воинских частей и подразделений армии.

При проведении проверки будет оцениваться уровень боевой выучки военнослужащих, слаженность подразделений, органов управления и их готовность к выполнению задач по предназначению.

Особое внимание будет уделено проверке организации боевого дежурства, состояния вооружения и военной техники, правопорядка и воинской дисциплины, организации всестороннего обеспечения деятельности войск.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице