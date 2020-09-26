26.09.2020 (12:26)

Военнослужащие подразделений ПВО танковой армии ЗВО совершат марш свыше 2 тыс. километров

В Астраханской области военнослужащие подразделений противовоздушной обороны гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа готовятся совершить марш в пункты постоянной дислокации в Московской области в рамках завершения полевого выхода.

Солдаты и офицеры осуществили погрузку военной техники и имущества на железнодорожные платформы. В составе воинских эшелонов им предстоит преодолеть более 2 тысяч километров и совершить марш по пересеченной местности к месту сбора дистанцией 50 километров.

На полигоне Капустин Яр военнослужащие ПВО в ходе тактико-специальных учений провели боевые стрельбы из зенитно-ракетных комплексов, также отразили воздушную атаку беспилотных летательных аппаратов условного противника.

К полевому выходу подразделений противовоздушной обороны танковой армии ЗВО привлечено более 300 военнослужащих, задействовано около 700 единиц вооружения и военной техники, в том числе высокомобильные многофункциональные зенитные ракетные комплексы средней дальности ЗРК «Оса», «Тор-М2», «Стрела-10».

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