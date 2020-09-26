Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.09.2020 (12:10)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие по противопожарной подготовке

При поступлении сигнала, пожарные расчёты ОГРВ ПРРМ отработали подъем по тревоге и выехали к месту чрезвычайной ситуации. По замыслу занятия, в парке боевых машин произошло условное возгорание на заправочной станции.

Пожарные расчеты немедленно отреагировали и действовали слаженно при тушении условного пожара. Особое внимание уделялось действиям по локализации и ликвидации условного возгорания горюче-смазочных материалов, а также при эвакуации из опасной зоны военной техники и имущества.

Пожарные команды справились с поставленными задачами в установленный временной показатель. Противопожарная тренировка носила плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Смоленской области военнослужащие танковой армии ЗВО перезахоронили останки советских воинов
Командующий ЗВО принял участие в открытии часовни и мемориала в Карелии, посвящённых павшим в Великой Отечественной войне
В Нижегородской области танкисты ЗВО уничтожили условного противника в ночное время суток
Военные комиссариаты Москвы и Подмосковья готовы к началу осеннего призыва 2020 года граждан на военную службу

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false