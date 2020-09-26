26.09.2020 (12:10)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие по противопожарной подготовке

При поступлении сигнала, пожарные расчёты ОГРВ ПРРМ отработали подъем по тревоге и выехали к месту чрезвычайной ситуации. По замыслу занятия, в парке боевых машин произошло условное возгорание на заправочной станции.

Пожарные расчеты немедленно отреагировали и действовали слаженно при тушении условного пожара. Особое внимание уделялось действиям по локализации и ликвидации условного возгорания горюче-смазочных материалов, а также при эвакуации из опасной зоны военной техники и имущества.

Пожарные команды справились с поставленными задачами в установленный временной показатель. Противопожарная тренировка носила плановый характер.

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