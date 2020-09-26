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26.09.2020 (11:58)

В Смоленской области военнослужащие танковой армии ЗВО перезахоронили останки советских воинов

В Смоленской области военнослужащие отдельной зенитно-ракетной бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа перезахоронили останки трёх советских воинов, обнаруженных в ходе поисковых работ.

На кладбище деревни Жуково Стабенского сельского поселения родственникам были переданы, а затем перезахоронены останки участников Смоленского сражения в годы Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие представители военных комиссариатов области, ветеранских организаций, поисковых отрядов, жители деревни Жуково, родные и близкие военнослужащих.

Советских солдат захоронили под оружейный залп и траурную мелодию военного оркестра. Всего в церемонии захоронения было задействовано порядка 30 военнослужащих танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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