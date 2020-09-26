26.09.2020 (11:12)

Тренировка с использованием современных средств связи 201-й военной базы РФ состоялась на горном полигоне Ляур в Таджикистане

В ходе практических занятий связисты выполнили нормативы по развертыванию полевого командного пункта и узла связи военной базы, отработали задачи по организации устойчивой и защищенной связи между пунктами управления командиров подразделений и другими абонентами. Особое внимание было уделено организации спутниковой радиосвязи в интересах подразделений, находящихся в Бохтарском военном городке, при помощи портативных станций спутниковой связи 5-го поколения «Белозер».

Всего к радио тренировке было привлечено около 300 военнослужащих, были задействованы командно-штабные машины, радиостанции различной мощности, аппаратура спутниковой и видеоконференцсвязи.

Справочно: Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтар. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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