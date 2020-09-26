26.09.2020 (10:43)
В Самаре прошел чемпионат Вооруженных сил РФ по военному троеборью
Чемпионат проходил на базе мотострелкового соединения Центрального военного округа, дислоцированного в пгт. Рощинский.
В соревнованиях приняли участие более 30 военнослужащих, представляющих военные округа и военный учебно-научный центр ВВС.
В общем зачете первое место заняла команда военного учебно-научного центра ВВС «ВВА» из Воронежа, на втором месте команда Центрального военного округа, на третьем месте команда Западного военного округа.
Военнослужащие соревновались в стрельбе из автомата Калашникова, метании гранаты на точность и кроссе на 3 км.
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