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26.09.2020 (10:43)

В Самаре прошел чемпионат Вооруженных сил РФ по военному троеборью

Чемпионат проходил на базе мотострелкового соединения Центрального военного округа, дислоцированного в пгт. Рощинский.

В соревнованиях приняли участие более 30 военнослужащих, представляющих военные округа и военный учебно-научный центр ВВС.

В общем зачете первое место заняла команда военного учебно-научного центра ВВС «ВВА» из Воронежа, на втором месте команда Центрального военного округа, на третьем месте команда Западного военного округа.

Военнослужащие соревновались в стрельбе из автомата Калашникова, метании гранаты на точность и кроссе на 3 км.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ
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