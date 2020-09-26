26.09.2020 (09:46)

В рамках деловой программы соревнований «АКВАРОБОТЕХ-2020» проведено пленарное заседание научно-практической конференции

Программа заседания предусматривала выступления представителей Минобороны России, Минобрнауки России, Фонда перспективных исследований и ведущих морских вузов страны с докладами по перспективным направлениям развития морской робототехники. Участники соревнований презентовали экспертам результаты их научно-технической деятельности.

Основная цель заседания - выработка предложений по поддержке и развитию инновационной деятельности молодых ученых, аспирантов и учащихся вузов в сфере разработки, применения и эксплуатации робототехнических комплексов морского базирования, формированию кадрового резерва для научно-исследовательских организаций и предприятий промышленности.

Обращаясь с вступительным словом к гостям и участникам дискуссии, Главный судья соревнований капитан первого ранга Павел Дробин отметил, что Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России планируется провести круглый стол по организации межведомственного взаимодействия курсантов военно-морских вузов и студентов образовательных организаций, подведомственных Минобрнауки России и Минтранса России по развитию инновационных технологий морской робототехники с участием победителей и призеров соревнований.

Справочно: Всероссийские соревнования «АКВАРОБОТЕХ-2020» проходили во Владивостоке в период с 22 по 25 сентября 2020 года на базе Морского государственного университета имени адмирала Г.И.Невельского.



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