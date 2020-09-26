26.09.2020 (08:12)

В Доме офицеров Новосибирского гарнизона открылась фотовыставка «Верность. Честь. Долг»

В Доме офицеров Новосибирского гарнизона открылась фотодокументальная выставка «Верность. Честь. Долг.», приуроченная ко Дню Сухопутных войск Российской Федерации.

На выставке представлены фотографии, рассказывающие о службе в армии, ее техническом оснащении и боевой подготовке. Патриотизм, мужество, отвага и долг — вот основные ценности, которые смогли передать фотокорреспонденты в своих фотоработах.

В их числе — моменты боевых учений и учений по преодолению водных преград, тренировки инженерно-саперных подразделений и другие.

Показана в экспозиции и парадная сторона армейской жизни: подготовка к парадам Победы и многое другое.

1 октября в России отмечают День сухопутных войск. Сухопутные войска считаются самым многочисленным по боевому составу видом вооруженных сил нашей страны, в состав которых входят многочисленные отдельные бригады различных типов, таких как мотострелковые войска, танковые войска, войска противовоздушной обороны и другие.

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