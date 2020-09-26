26.09.2020 (08:09)

На Сахалине прошёл военно-патриотический фестиваль «Вести с фронта. На привале»

В городском парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина

в Южно-Сахалинске прошёл военно-патриотический фестиваль «Вести с фронта. На привале», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На большой сцене для гостей и жителей города Южно-Сахалинска выступили учащиеся лицея № 2, творческие коллективы и юнармейцы. Ими были исполнены фронтовые песни и произведения современных исполнителей на военную тематику.

Личным составом разведывательного подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа было проведено показательное выступление по армейскому рукопашному бою. Кроме того, была организована выставка современных образцов стрелкового оружия, экипировки «Ратник», проведён мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. Также любой желающий мог попробовать свои силы в неполной разборке-сборке автомата Калашникова.

Мероприятия военно-патриотического фестиваля сопровождались под музыку военного духового оркестра Южно-Сахалинского гарнизона.

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