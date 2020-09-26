26.09.2020 (07:35)

Комплексные тренировки с группами антитеррора проведены в ВВО

Комплексные тренировки с группами антитеррора проведены в соединениях и воинских частях Восточного военного округа. Так, группы условных террористов пытались захватить различные военные объекты.

В ходе тренировок подразделения противодействия терроризму оперативно прибыли к местам выполнения задач. Они осуществили блокирование и задержание групп условных «террористов».

Проверены силы и средства подразделений, личный состав, оружие и экипировка, умение владеть специальными средствами разминирования и обнаружения взрывоопасных предметов, а также средствами разведки, связи и наблюдения.

Все подразделения, участвовавшие в тренировках, уложились в нормативы, предъявляемых к подразделениям антитеррора.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице