26.09.2020 (07:35)
Комплексные тренировки с группами антитеррора проведены в ВВО
Комплексные тренировки с группами антитеррора проведены в соединениях и воинских частях Восточного военного округа. Так, группы условных террористов пытались захватить различные военные объекты.
В ходе тренировок подразделения противодействия терроризму оперативно прибыли к местам выполнения задач. Они осуществили блокирование и задержание групп условных «террористов».
Проверены силы и средства подразделений, личный состав, оружие и экипировка, умение владеть специальными средствами разминирования и обнаружения взрывоопасных предметов, а также средствами разведки, связи и наблюдения.
Все подразделения, участвовавшие в тренировках, уложились в нормативы, предъявляемых к подразделениям антитеррора.
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