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26.09.2020 (07:35)

Комплексные тренировки с группами антитеррора проведены в ВВО

Комплексные тренировки с группами антитеррора проведены в соединениях и воинских частях  Восточного военного округа. Так, группы условных террористов пытались захватить  различные военные объекты.

В ходе тренировок  подразделения противодействия терроризму  оперативно прибыли к местам выполнения задач. Они осуществили блокирование и задержание групп условных «террористов».

Проверены силы и средства подразделений, личный состав, оружие и экипировка, умение владеть специальными средствами разминирования и обнаружения взрывоопасных предметов, а также средствами разведки, связи и наблюдения.

Все подразделения, участвовавшие в тренировках, уложились в нормативы, предъявляемых к подразделениям антитеррора.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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