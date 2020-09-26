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26.09.2020 (07:15)

Связисты ВВО в Забайкалье провели тренировку с использованием современных средств связи

Военнослужащие соединения связи общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, на текущей неделе провели тренировку на современных средствах связи.

В ходе практических занятий связисты совершили марш в назначенный район, выполнили нормативы по развертыванию узла связи, осуществили работу в различных диапазонах частот на современных средствах связи.

В ходе учения были задействованы командно-штабные машины, радиостанции различной мощности, аппаратура спутниковой и видео-конференц-связи, стоящие на вооружении соединения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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