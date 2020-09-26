26.09.2020 (06:59)

Рядом с ДВОКУ появится сквер имени Героя Советского Союза генерал-майора Юрия Кузнецова

В Благовещенске на участке улицы Ленина рядом с Дальневосточным высшим общевойсковым командным училищем появится сквер имени бывшего начальника учебного заведения, Героя Советского Союза генерал-майора Юрия Викторовича Кузнецова.

Сквер будет представлять собой благоустроенную зону отдыха со скамейками, тротуарами, газонами, освещением, озеленением и большой детской площадкой. Строители уже приступили к работам. С инициативой возведения сквера для жителей района города выступал сам Юрий Кузнецов, который скончался 24 января текущего года на 74 году жизни.

Жизнь Юрия Кузнецова была неразрывно связана с ДВОКУ. С 1964 по 1968 год он обучался в училище, а с 1993 года по 2002 год являлся его начальником.

Звание Героя Советского Союза Юрию Кузнецову было присвоено в 1982 году за умелое командование полком, мужество и героизм, проявленные в Афганистане. Он был награжден медалью «Золотая звезда», орденом Ленина, орденом Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II, III степеней, орденом «За военные заслуги», орденом «Знак Почета», орденом «Трудовая доблесть», орденом «За заслуги в ветеранском движении», являлся Почетным жителем города Благовещенск.

Уйдя с военной службы, Юрий Викторович продолжил активную деятельность. Он присутствовал на всех значимых мероприятиях в училище, давая напутственные слова будущим офицерам. Занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи. С 2014 года являлся депутатом городской Думы.

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