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26.09.2020 (06:57)

Военнослужащие армейского корпуса на Сахалине посетили выставку «Слава российского оружия»

Военнослужащие по призыву отдельного батальона управления армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине посетили музейно-мемориальном комплекс «Победа», в котором открылась выставка «Слава российского оружия».

Данная выставка посвящена развитию оружейного производства в России, труду мастеров-оружейников и подвигам отечественных войск в XVIII-ХХ веках. Она позволяет проследить 300-летнюю историю развития российского оружия, узнать о ключевых моментах отечественной военной истории, достижениях инженерной мысли и непревзойденном мастерстве тульских оружейников. Среди экспонатов – палаши, сабли, шашки, алебарды, мушкетоны, карабины, пистолеты и другое вооружение второй половины XVIII –первой половины ХХ веков.

Выставка «Слава российского оружия» проходит в рамках национального проекта «Культура» «Творческие люди» в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Экспонаты в Южно-Сахалинск были привезены из Тульского государственного музея оружия.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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