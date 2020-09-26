26.09.2020 (06:55)

В Забайкалье завершились «Командирские старты» среди военнослужащих ВВО

В Забайкальском крае завершился 3-й этап Всеармейских соревнований среди командного состава Восточного военного округа на Кубок Министерства обороны России — «Командирские старты».

В состязаниях приняли участие 5 команд от общевойсковых объединений. В каждую команду вошло по 8 офицеров в 6 категориях от командира взвода до командира соединения.

Также на «Командирских стартах» было представлено 11 команд от воинских частей, в каждой из которых по 4 офицера в 4 категориях от командира взвода до командира части.

Более 80 участников из числа старших и младших офицеров ВВО соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, плавании, беге на длинные дистанции, легкоатлетической эстафете и силовых упражнениях (подтягивание, упражнения с гирями).

По итогам соревнований первое место заняла команда общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Забайкальском крае.

Соревнования «Командирские старты» проводятся в целях повышения уровня физической подготовки военнослужащих и пропаганды здорового образа жизни.

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