Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.09.2020 (06:55)

В Забайкалье завершились «Командирские старты» среди военнослужащих ВВО

В Забайкальском крае завершился 3-й этап Всеармейских соревнований среди командного состава Восточного военного округа на Кубок Министерства обороны России — «Командирские старты».

В состязаниях приняли участие 5 команд от общевойсковых объединений. В каждую команду вошло по 8 офицеров в 6 категориях от командира взвода до командира соединения.

Также на «Командирских стартах» было представлено 11 команд от воинских частей, в каждой из которых по 4 офицера в 4 категориях от командира взвода до командира части.

Более 80 участников из числа старших и младших офицеров ВВО соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, плавании, беге на длинные дистанции, легкоатлетической эстафете и силовых упражнениях (подтягивание, упражнения с гирями).

По итогам соревнований первое место заняла команда общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Забайкальском крае.

Соревнования «Командирские старты» проводятся в целях повышения уровня физической подготовки военнослужащих и пропаганды здорового образа жизни.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие кинологи мотострелкового соединения ВВО приступили к тренировкам караульных собак
С минометными расчетами ВВО проведено учение на полигоне в Забайкалье
Разминирование зданий провели военнослужащие инженерно- штурмового подразделения ВВО в рамках учения под Хабаровском
На Сахалине продолжается строительство военного госпиталя

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false