26.09.2020 (06:55)
В Забайкалье завершились «Командирские старты» среди военнослужащих ВВО
В Забайкальском крае завершился 3-й этап Всеармейских соревнований среди командного состава Восточного военного округа на Кубок Министерства обороны России — «Командирские старты».
В состязаниях приняли участие 5 команд от общевойсковых объединений. В каждую команду вошло по 8 офицеров в 6 категориях от командира взвода до командира соединения.
Также на «Командирских стартах» было представлено 11 команд от воинских частей, в каждой из которых по 4 офицера в 4 категориях от командира взвода до командира части.
Более 80 участников из числа старших и младших офицеров ВВО соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, плавании, беге на длинные дистанции, легкоатлетической эстафете и силовых упражнениях (подтягивание, упражнения с гирями).
По итогам соревнований первое место заняла команда общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Забайкальском крае.
Соревнования «Командирские старты» проводятся в целях повышения уровня физической подготовки военнослужащих и пропаганды здорового образа жизни.