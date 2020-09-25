25.09.2020 (21:31)

Минобороны России завершило подготовку к отопительному сезону 2020-2021 гг. в Москве и Московской области

Для подготовки к отопительному периоду специалистами филиала ФГБУ «Центрального жилищно-коммунального управления» Министерства обороны Российской Федерации по г. Москве и Московской области подготовлены около 300 военных городков, более 3,1 тыс. объектов казарменно-жилищного фонда, более 100 котельных, около 70 центральных тепловых пунктов, свыше 250 жилых домов и порядка 1,5 тыс. км инженерных сетей.

В ходе подготовки объектов к отопительному периоду 2020-2021 гг., проведены работы по текущему ремонту жилищного и жилищно-казарменного фондов. Приведено в соответствие с нормативами основное

и дополнительное оборудование котельных, опрессовка и промывка внутренних инженерных сетей, ревизия и ремонт запорной арматуры инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, системы отопления, обслуживание насосного и тягодутьевого оборудования котельных. Во всех котельных проведены пробные топки.

В целях обеспечения ведомственных котельных, расположенных

в Московском территориальном гарнизоне, созданы необходимые нормативные запасы для обеспечения тепла, завершена поставка более 2 тыс. тонн жидкого котельного топлива на 73 зимних суток и более 1,5 тыс. тонн твердого топлива на 37 зимних суток.

В наступающем отопительном периоде учтены все возможности

по оперативному реагированию на обращения граждан. Организовано круглосуточное дежурство диспетчерской службы филиала и аварийно-ремонтных бригад. На случай возможных технологических нарушений

и аварийных ситуаций подготовлены 2 модульные котельные установки, которые позволят гарантировать бесперебойную подачу тепла к жизненно важным объектам.

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России готов своевременно начать отопительный зимний период и обеспечить подачу теплоносителя потребителям.



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