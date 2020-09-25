25.09.2020 (21:06)

Командующий ЗВО принял участие в открытии часовни и мемориала в Карелии, посвящённых павшим в Великой Отечественной войне

Сегодня в Республике Карелия командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлёв принял участие в торжественном открытии и освящении мемориальной часовни во имя святого благоверного великого князя Александра Невского в память о воинах, павших в боях за освобождение карельской земли в годы Великой Отечественной войны, и мемориального комплекса «Неизвестному солдату.

«Память о великом подвиге наших предков будет жить в веках, поколения будут чтить героев войны, слава советских солдат не померкнет, их пример – напутствие нынешним солдатам и офицерам в деле защиты Отечества», - сказал генерал-полковник Александр Журавлёв.

Почетный караул заложит в основание мемориала капсулы с землей из 18 районов Карелии с мест ожесточенных боёв и братских могил. Церемония состоялась в преддверии 76-й годовщины освобождения Карелии от захватчиков. Совместно с ветеранами и местными жителями военнослужащие ЗВО возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания. Воинские почести погибшим отдала рота почётного караула Западного военного округа, произведя салют и завершив церемонию торжественным маршем.

Военнослужащие провели выставку современного вооружения и военной техники, включающей реактивные системы залпового огня «Град», противотанковые орудия, гранатометы, снайперские винтовки, новейшие автоматы АК-12, а также экипировку «Ратник».

Открытие подобных часовен – масштабный ветеранский проект, охвативший Ленинградскую, Псковскую, Московскую, Волгоград, Калининград, Севастополь, Североморск. Всего планируется установить несколько десятков подобных часовен на местах ожесточённых боев и братских захоронений.

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