25.09.2020 (20:53)

Войска РЭБ ЦВО вывели из строя беспилотники «противника» под Кировом

Подразделения войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения вывели из строя беспилотные летательные аппараты условного противника, которые осуществляли разведку позиций зенитных ракетных комплексов С-300, стоящих на боевом дежурстве в Кировской области.

Подразделения РЭБ выполнили задачи, направленные на обнаружение и подавления радиосвязи в различных диапазонах, отработали радиоэлектронные удары по узлам связи «противника», нарушив каналы управления беспилотными летательными аппаратами. Личный состав использовал автоматизированную станцию помех «Житель», беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» на базе мобильного комплекса передачи помех «Леер-3» и другую технику. Были отработаны вопросы создания искаженных навигационных полей, подавления радиоуправляемых фугасов, пеленгования источников радиоэлектронного излучения, создания помех системам связи условного противника.

В учении приняли участие около 600 военнослужащих, было задействовано более 80 единиц военной и специальной техники.

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