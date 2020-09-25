25.09.2020 (20:49)

Подводные лодки Северного флота провели торпедную дуэль в Баренцевом море

Дизель электрические подводные лодки Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Владикавказ» и «Калуга» отработали в Баренцевом море задачи тактического противолодочного учение с выполнением торпедных стрельб по подводной цели. Учение прошло в двустороннем формате в одном из морских полигонов боевой подготовки флота.

Подводники отработали поиск подводного противника и слежение за ним, выход в торпедную атаку и применение торпедного оружия. Одна из подводных лодок действовала на глубине около 50 метров, вторая – свыше 100 метров.

Торпедная стрельба была выполнена практическим боезапасом, без боевой части. После выполнения торпедной стрельбы всплывшие торпеды были подняты с поверхности катером-торпедоловом.

После выполнения противолодочного учения подводные лодки «Владикавказ» и «Калуга» вернулись в пункт постоянного базирования – город воинской славы Полярный.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице