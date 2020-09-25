25.09.2020 (20:03)

Военные связисты стран СНГ наращивают сотрудничество

24 сентября 2020 года в Секретариате Совета министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств в городе Москве состоялось совещание экспертов Секретариата СМО СНГ и представителей Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации.

В ходе деловой встречи обсуждались вопросы предстоящего заседания Координационного комитета начальников связи вооруженных сил государств – участников СНГ, которое состоится в Республике Беларусь.

Участниками совещания, в частности, было уделено внимание вопросам по созданию, функционированию и развитию Совместной (объединенной) системы связи вооруженных сил государств – участников СНГ, совместным тренировкам с узлами связи вооруженных сил стран Содружества в 2020 году и на предстоящий год, а так же другим аспектам в рамках развития военного сотрудничества государств СНГ в области связи.

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