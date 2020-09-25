25.09.2020 (18:59)

Военнослужащие гвардейской танковой дивизий ЦВО учились уничтожать бандгруппы на пикапах

Военнослужащие гвардейской танковой дивизий Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили бандгруппы противника в ходе учения, завершившегося сегодня на межвидовом полигоне в Челябинской области.

Уральские танкисты отработали вождение боевых машин, поиск, создание засад и уничтожение противника на быстроходной колесной технике в ночных условиях во взаимодействии с расчетами комплексов разведки и управления связью (КРУС) «Стрелец».

Действуя в составе танковых дозоров, экипажи Т-72Б3 перекрыли основные направления продвижения боевиков на быстроходных пикапах с пулеметами. При проходе противником танковых засад экипажи Т-72Б3, используя рельеф местности, зажали в огневое кольцо головные и замыкающие автомобили боевиков и уничтожили их выстрелами из 125 миллиметровых пушек.

Комплексное применение КРУС «Стрелец» с танковыми подразделениями позволило создать разведывательно-огневой комплекс и в режиме реального времени на удалении до 2 километров корректировать ведение огня танкистами и подразделениями огневой поддержки на БМП-2, действующим в передовом разведывательном дозоре и в составе кочующих огневых средств.

Всего к учению было привлечено более 500 военнослужащих в том числе из состава мотострелковых и разведывательных подразделений дивизии, а также свыше 100 единиц военной и специальной техники.

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