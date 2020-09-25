25.09.2020 (18:53)

С водителями российской военной базы в Таджикистане проведены занятия по эксплуатации автомобильной техники в сложных условиях

С российскими военными водителями 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, проведено занятие по вождению автомобильной техники в сложных условиях местности.

В ходе теоретических занятий военнослужащие прослушали лекцию об особенностях движения по песку, полевым, глинистым дорогам, имеющим глубокую колею, а также о преодолении оврагов в условиях ограниченной видимости. Кроме того, водителями были сданы зачеты по знанию материальной части автомобиля «Урал-4320». В ходе практической тренировки военные водители отработали навыки по использованию средств повышения проходимости, самовытаскиванию, вытаскиванию застрявших машин, а также в выборе наиболее выгодного направления движения по пересечённой местности.

Занятия проводились на специально подготовленном горном автодроме полигона Самбули, к ним были привлечены около 100 водителей от мотострелковых, разведывательных, артиллерийских и других подразделений военной базы.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтар. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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