Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.09.2020 (17:48)

Мотострелки ЦВО на учении форсировали реку на БТР-82А

Мотострелки 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа на учении в Самарской области уничтожили условного противника с форсированием реки на бронетранспортерах БТР-82А. 

Практические действия проходили на Рощинском полигоне. По замыслу учения, противник намеревался захватить полевой аэродром. Командование приняло решение о переброске подразделений к аэродрому по наиболее короткому пути – через реку.  Подразделения на бронетранспортерах БТР-82А преодолели реку шириной около 40 метров и атакой сходу уничтожили бронетехнику и живую силу условного противника, используя штатное вооружение. Огневую поддержку атакующим подразделениям оказывала батарея зенитных установок ЗУ-23-2.

В учении приняли участие более 650 военнослужащих, было задействовано более 50 единиц военной и специальной техники.

Новости по теме:
Робототехнический пожарный комплекс «Уран-14» применен для тушения поврежденной техники в ходе СКШУ «Кавказ-2020»
Танкисты ЦВО отразили ночную атаку «противника» на учении под Оренбургом
Молодые летчики ЦВО приступили к первым полетам на истребителях-бомбардировщиках Су-34
Инженеры ЦВО на учении под Уфой за 20 минут проложили 150 м дороги в болоте

Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false