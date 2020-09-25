25.09.2020 (17:48)

Мотострелки ЦВО на учении форсировали реку на БТР-82А

Мотострелки 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа на учении в Самарской области уничтожили условного противника с форсированием реки на бронетранспортерах БТР-82А.

Практические действия проходили на Рощинском полигоне. По замыслу учения, противник намеревался захватить полевой аэродром. Командование приняло решение о переброске подразделений к аэродрому по наиболее короткому пути – через реку. Подразделения на бронетранспортерах БТР-82А преодолели реку шириной около 40 метров и атакой сходу уничтожили бронетехнику и живую силу условного противника, используя штатное вооружение. Огневую поддержку атакующим подразделениям оказывала батарея зенитных установок ЗУ-23-2.

В учении приняли участие более 650 военнослужащих, было задействовано более 50 единиц военной и специальной техники.

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