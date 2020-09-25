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25.09.2020 (18:29)

Военные медики ЮВО в рамках СКШУ «Кавказ-2020» эвакуировали условно раненых с поля боя на вертолетах Ми-8АМТШ под Волгоградом

На полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) в рамках проведения стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020» личный состав медицинской роты соединения ЮВО отработал эвакуацию раненых с поля боя на вертолетах Ми-8АМТШ.

В ходе учения, военные врачи, фельдшеры и санитарные инструкторы разыскали и эвакуировали с поля боя более условно раненых военнослужащих на транспортно-штурмовых вертолётах Ми-8АМТШ в войсковые медицинские учреждения.

Кроме того, в рамках розыгрыша боя военными медиками были отработаны практические действия по обеспечению восстановления боеспособности подразделений, действующих на переднем крае в наступлении и при организации маневренной обороны. Санитарные инструкторы и военврачи ЮВО и ВДВ в ходе учения на полигоне Прудбой выполняли задачи на различных ландшафтах местности, а также в условном населенном пункте.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Южный военный округ , Медицина , Кавказ-2020
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