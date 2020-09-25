25.09.2020 (14:24)
В рамках СКШУ «Кавказ-2020» в Армении тактический воздушный десант ЮВО высадился на полигон Алагяз
Летчики армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) и Минобороны Армении в ходе розыгрышей боевых тактических действий в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020» высадили тактический воздушный десант на полигон Алагяз.
В мероприятиях было задействовано около 10 экипажей десантно-штурмовых вертолетов Ми-8МТВ, более 1,5 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники вооруженных сил России и Армении.
На одном из этапов розыгрышей практических действий учения, летчики были приведены в высшую степень боевой готовности и совершили перебазирование на запасной оперативный аэродром.
На полигоне Алагяз экипажи вертолетов армейской авиации отработали скрытую переброску и высадку тактического воздушного десанта, сопровождение колонн военной техники, огневой поддержки действий штурмовых отрядов, доставку боеприпасов и грузов специального военного назначения в труднодоступные горные участки.
Особенностью СКШУ в этом году является его проведение в условиях строгого соблюдения противоэпидемических мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Все участники находятся под наблюдением медицинских специалистов.