25.09.2020 (14:24)

В рамках СКШУ «Кавказ-2020» в Армении тактический воздушный десант ЮВО высадился на полигон Алагяз

Летчики армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) и Минобороны Армении в ходе розыгрышей боевых тактических действий в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020» высадили тактический воздушный десант на полигон Алагяз.

В мероприятиях было задействовано около 10 экипажей десантно-штурмовых вертолетов Ми-8МТВ, более 1,5 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники вооруженных сил России и Армении.

На одном из этапов розыгрышей практических действий учения, летчики были приведены в высшую степень боевой готовности и совершили перебазирование на запасной оперативный аэродром.

На полигоне Алагяз экипажи вертолетов армейской авиации отработали скрытую переброску и высадку тактического воздушного десанта, сопровождение колонн военной техники, огневой поддержки действий штурмовых отрядов, доставку боеприпасов и грузов специального военного назначения в труднодоступные горные участки.

Особенностью СКШУ в этом году является его проведение в условиях строгого соблюдения противоэпидемических мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Все участники находятся под наблюдением медицинских специалистов.

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