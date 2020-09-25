25.09.2020 (18:21)

Морские пехотинцы Каспийской флотилии впервые применили новый метод доставки основных сил морского десанта



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Первое применеине нового метода доставки основных сил морского десанта

В Республике Дагестан в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020» подразделения морской пехоты Каспийской флотилии при поддержке авиации и отряда кораблей осуществили высадку морского десанта на необорудованный участок побережья в районе н.п. Зеленоморск.

Подразделения морской пехоты и морские силы Каспийской флотилии впервые в ходе наращивание наступательных действий и высадки основных сил морского десанта задействовали два морских военных транспорта (плавучие крановые судна) ВТР-79 проекта «Дубняк» и ВТР-139.

Военный транспорт ВТР-79 доставил в район выполнения учебно-боевых задач дополнительные резервы боевой техники и выполнил при помощи крана высадку БТР-82А на плав.

В результате профессиональных действий экипажа ВТР-79 подразделения морской пехоты на побережье получили резерв из 15 единиц боевой техники, что способствовало успешному подавлению сопротивления НВФ и продвижению основных сил в глубину обороны условного противника.

Всего к высадке морского тактического десанта привлечено около 600 военнослужащих полка морской пехоты, 16 кораблей и катеров, 8 судов, 2 пограничных сторожевых корабля Пограничного управления ФСБ России и более 60 единиц автомобильной и специальной техники Каспийской флотилии.

В ходе розыгрыша малые артиллерийские корабли флотилии совместно с отрядом боевых кораблей ВМС Исламской Республики Иран в составе ракетных катеров Joshan («Джоушан») и Paykan («Пейкан») выполнили задачу по огневой поддержке высадки передового отряда морского десанта. С воздуха огневую поддержу осуществили пары фронтовых бомбардировщиков Су-24, а также пары ударных вертолётов Ми-24, транспортно-боевых вертолетов Ми-35.

После артиллерийской подготовки на побережье посадочным способом из вертолётов Ми-8 высадились десантно-штурмовые группы морской пехоты и захватив опорный пункт высадки обеспечили развёртывание и возможность тактического маневра передового отряда морского десанта.

После высадки передового и основного морского тактического десанта на побережье морские пехотинцы отработали вопросы уничтожения сил противодесантной обороны условного противника и удержания плацдарма.

Справочно:

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит под управлением начальника Генерального штаба – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

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