25.09.2020 (18:21)
Морские пехотинцы Каспийской флотилии впервые применили новый метод доставки основных сил морского десанта
В Республике Дагестан в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020» подразделения морской пехоты Каспийской флотилии при поддержке авиации и отряда кораблей осуществили высадку морского десанта на необорудованный участок побережья в районе н.п. Зеленоморск.
Подразделения морской пехоты и морские силы Каспийской флотилии впервые в ходе наращивание наступательных действий и высадки основных сил морского десанта задействовали два морских военных транспорта (плавучие крановые судна) ВТР-79 проекта «Дубняк» и ВТР-139.
Военный транспорт ВТР-79 доставил в район выполнения учебно-боевых задач дополнительные резервы боевой техники и выполнил при помощи крана высадку БТР-82А на плав.
В результате профессиональных действий экипажа ВТР-79 подразделения морской пехоты на побережье получили резерв из 15 единиц боевой техники, что способствовало успешному подавлению сопротивления НВФ и продвижению основных сил в глубину обороны условного противника.
Всего к высадке морского тактического десанта привлечено около 600 военнослужащих полка морской пехоты, 16 кораблей и катеров, 8 судов, 2 пограничных сторожевых корабля Пограничного управления ФСБ России и более 60 единиц автомобильной и специальной техники Каспийской флотилии.
В ходе розыгрыша малые артиллерийские корабли флотилии совместно с отрядом боевых кораблей ВМС Исламской Республики Иран в составе ракетных катеров Joshan («Джоушан») и Paykan («Пейкан») выполнили задачу по огневой поддержке высадки передового отряда морского десанта. С воздуха огневую поддержу осуществили пары фронтовых бомбардировщиков Су-24, а также пары ударных вертолётов Ми-24, транспортно-боевых вертолетов Ми-35.
После артиллерийской подготовки на побережье посадочным способом из вертолётов Ми-8 высадились десантно-штурмовые группы морской пехоты и захватив опорный пункт высадки обеспечили развёртывание и возможность тактического маневра передового отряда морского десанта.
После высадки передового и основного морского тактического десанта на побережье морские пехотинцы отработали вопросы уничтожения сил противодесантной обороны условного противника и удержания плацдарма.
Справочно:
Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит под управлением начальника Генерального штаба – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.