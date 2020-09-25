25.09.2020 (19:00)

Учения «Кавказ-2020» завершились разгромом «противника» коалиционной группировкой войск

Розыгрыш основного этапа стратегических учений «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области завершился разгромом противника коалиционной группировкой войск. За действиями войск на полигоне наблюдал Президент РФ Владимир Путин.

Войска коалиционной группировки в составе подразделений вооруженных сил Российской Федерации, Республики Армения, Республики Беларусь, Китайской Народной Республики, Союза Мьянмы и Исламской Республики Пакистан в результате проведения контрнаступательной операции полностью разгромили группировку войск противника на полигоне Капустин Яр.

Войска коалиции осуществили массированный огневой удар, завоевали огневое превосходство и нанесли максимальные потери условному противнику. Оперативный и тактический десант задержал выдвижение его резервов и создал условия для нанесения контрудара.

Глубокими охватывающими фланговыми ударами по двум сходящимся направлениям коалиция смогла взять силы ударной группировки неприятеля в окружение, после чего нанесла главный удар и вынудила противника прекратить военные действия.

Учения «Кавказ-2020» проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова. Участие в них принимают около 80 тыс. человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тыс. военных шести зарубежных стран - Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана. К эпизодам, подпадающим под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, планируется привлечь до 12,9 тыс. военнослужащих.

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